Victima se plimba luni, impreuna cu alti patru membri ai familiei, in jurul orei 05.00 PM, de-a lungul varfului canionului, aflat la 300 km sud-vest de Alice Springs, cand a fost lovit de fulger, a anuntat superintendentul Pauline Vickary.

Padurarii, politistii si paramedicii au incercat sa-l resusciteze pe barbat la fata locului, dar victima a murit in pofida eforturilor lor. Eforturile salvatorilor au fost complicate de faptul ca la fata locului ploua torential si s-au produs inundatii, a adaugat Vickary.

Membrii familiei sale nu au fost raniti de fulger, a mai precizat sursa citata.



"Lucru de inteles, ei au fost extrem de bulversati de moartea unui membru al familiei", potrivit lui Vickary.

Incidentul s-a produs in contextul in care centrul tarii se confrunta cu efectele fostului ciclon tropical Hilda, scrie Agerpres.

Kings Canyon a devenit celebru dupa ce comedia "The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert" a castigat premiul Oscar. Zona continua sa fie foarte populara in randul turistilor, in pofida faptului ca o turista britanica a cazut si a murit in acest canion in 2014.