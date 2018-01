Consumatorii pot cumpara in mod legal produse care contin canabis in orasele Oakland, Berkeley, San Jose, Santa Cruz, San Diego si alte cateva localitati, dupa ce California se alatura celorlalte sapte state si Districtului Columbia care au adoptat legi permitand utilizarea marijuana in scopuri recreationale.



In California, unde marijuana medicinala era legala din 1996, comertul cu canabis este o industrie importanta.

Odata cu legalizarea marijuana in scop recreational, se asteapta ca piata sa inregistreze o crestere de 3,7 miliarde de dolari in acest an si peste 5 miliarde de dolari in 2019, potrivit Business Insider.



Noua lege californiana, adoptata prin referendum in 2016, permite persoanelor cu varsta peste 21 de ani posesia, transportul, achizitionarea, consumul si distribuirea a 28,5 grame de marijuana si pana la 8 grame de concentrate din marijuana. Persoanele adulte au voie sa cultive pana la sase plante de in locuinta, ''fara a fi insa la vedere''.

Cu toate acestea, cele mai mari orase din California, Los Angeles si San Francisco, nu au demarat inca procedura eliberarii de autorizatii pentru comercializarea canabisului in scopuri recreationale, scrie Agerpres.

Reprezentantii administratiei Los Angelesului au spus ca urmeaza sa demareze procesul de emitere a autorizatiilor miercuri.



Orasul ''este in criza de timp'' in ceea ce priveste stabilirea reglementarilor necesare, a explicat Adam Spiker, director executiv al Southern

California Coalition, o asociatie din industria de marijuana.

Cu toate acestea, marijuana ramane ilegala sub incidenta legii federale.