"Cele patru crime", fara vreo legatura aparenta intre ele, s-au produs "in nordul, estul si sudul Londrei", a precizat politia londoneza intr-un comunicat.

Victimele sunt barbati cu varste de 17, 18 si 20 de ani. Un al cincilea tanar, de asemenea victima a unuia dintre aceste atacuri, a fost spitalizat in stare critica, a adaugat Scotland Yard, precizand ca a retinut cinci barbati in cadrul uneia dintre anchete.

Prima agresiune mortala a avut loc duminica in jurul orei 11.30 (11.30 GMT) intr-o zona rezidentiala, iar celelalte trei intre 19.35 si 02.35 in diferite cartiere mai mult sau mai putin frecventate din oras, insa departe de locul unde au avut loc principalele festivitati de Revelion.

Festivitatile de Noul An au adunat, printre altele, peste 100.000 de persoane pe malurile Tamisei pentru un foc de artificii.

Desi capitala britanica a fost tinta a patru atentate in 2017, Scotland Yard a precizat ca a mobilizat mai putin politisti decat in urma cu un an.



Statistici ingrijoratoare

Aceste crime cu arma alba survin in contextul in care Londra incearca sa lupte impotriva recrudescentei acestui tip de atacuri. Intre aprilie 2016 si martie 2017, politia a contabilizat aproape 12.100 de agresiuni cu cutitul la Londra, care s-au soldat cu peste 4.400 de raniti. Sunt cele mai ridicate statistici din ultimii cinci ani.

De la inceputul lui 2017 si pana la 22 decembrie, aceste atacuri au facut 77 de morti, a adaugat luni Scotland Yard.



In majoritatea cazurilor, agresiunile nu au legatura cu criminalitatea organizata, ci cu indivizi izolati, care poarta un cutit la ei pentru a se simti in securitate sau pentru a epata, scrie Agerpres.

Fenomenul este cel mai dezvoltat in randul minorilor, tot mai multi dintre acestia purtand cu ei un cutit.

In fata acestui flagel, primarul Londrei, Sadiq Khan, a lansat pe retelele de socializare o campanie de sensibilizare in randul tinerilor, denumita: 'Londra are nevoie de voi in viata: nu purtati cutit'.