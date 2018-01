Iata cum au intampinat oameni din intreaga lume venirea noului an:

SUA

People around the world welcomed the start of 2018. An estimated 2 million people watched the ball drop in Times Square on New York City’s coldest New Year’s Eve in a century: https://t.co/StFhVr5Re5 pic.twitter.com/eJ4e1jMTvx — CBS News (@CBSNews) January 1, 2018

Las Vegas

Las Vegas welcomes in 2018 with fireworks, fanfare and thousands of visitors on the Strip #NYE2018 #vegasNYE pic.twitter.com/6qWIhMpG2Y — Chris Kudialis (@kudialisLVSun) January 1, 2018

La New York, unde doua milioane de petrecareti erau asteptati pentru traditionala coborare a bulei luminoase, in pofida temperaturilor foarte scazute, mergand pana la minus 14 grade Celsius, securitatea a fost puternic intarita, la cateva saptamani dupa explozia unei bombe in principalul terminal de autobuze din Manhattan. Sute de politisti au fost mobilizati in Times Square si in alte zone pentru a preveni orice actiune terorista., care a cunoscut cel mai devastator masacru din istoria recenta a SUA in urma cu trei luni, a sarbatorit de asemenea trecerea dintre ani in conditii de securitate sporita. Peste 300.000 de persoane erau asteptate pentru un mare spectacol pirotehnic in zona marilor cazinouri ale orasului, unde a fost amplasat un puternic dispozitiv de securitate.

Europa, care nu a fost scutita de actiuni teroriste in ultimii ani, a sarbatorit de asemenea Revelionul intr-un amestec de bucurie si nervozitate.

Franta

La Paris, sute de mii de persoane s-au strans pe Champs-Elysees pentru un spectacol de sunet si lumina la Arcul de Triumf. Multimea a fost protejata de peste 1.800 de membri ai fortelor de securitate. Pentru a accede in zona festivitatilor, spectatorii au fost supusi perchezitiilor.

Peste tot in Franta au fost mobilizati peste 140.000 de agenti intr-un "context de amenintare terorista, in continuare ridicata", afirma autoritatile.

Marea Britanie

La Londra, peste 100.000 de persoane si-au procurat bilete pentru a asista la un foc de artificii pe malurile Tamisei. Pentru a respecta traditia, orologiul Big Ben a batut cele 12 lovituri de la miezul noptii, scrie Agerpres

Desi capitala britanica a fost tinta a patru atentate in 2017, Scotland Yard a indicat ca a mobilizat mai putini politisti decat anul trecut pentru noaptea de Anul Nou.

Germania

In Germania, organizatorii sarbatorii de Anul Nou de la poarta Brandenburg din Berlin au prevazut, pentru prima oara in corturi medicale ale Crucii Rosii, amplasamente specifice pentru preluarea femeilor victime ale unor potentiale hartuiri sexuale sau care s-ar fi simtit amenintate. Circa 1.600 de agenti suplimentari erau in exercitiul functiunii in noaptea de Revelion.

In urma cu doi ani, la Koln, numeroase femei au fost victime ale unor agresiuni sexuale, atribuite unor grupuri de migranti, ceea ce a scandalizat tara.

Atentatul ce a vizat un targ de Craciun anul trecut la Berlin, soldat cu 12 morti, a ramas de asemenea proaspat in memoria localnicilor.

Rusia

La Moscova, principalele bulevarde si piete au fost ornate si un foc de artificii a iluminat 36 de cladiri ale capitalei ruse.

Noua Zeelanda

Neozeelandezii au fost printre primii in lume care au celebrat trecerea in anul 2018. Mii dintre ei au coborat pe strazi si pe plaje.Focurile de artificii au explodat deasupra centrelor oraselor si porturilor, iar petrecaretii au cantat, dansat si s-au imbratisat.

La Aukland, cel mai important oras neozeelandez, zeci de mii de persoane s-au adunat in jurul Sky Tower pentru a admira un spectacol de pirotehnie de cinci minute.

Australia

Doua ore mai tarziu, traditionalele focuri de artificii au iluminat cerul orasului australian Sydney deasupra emblematicii sale opere, una dintre cele mai celebre cladiri din lume. Se estimeaza ca peste 1,5 milioane de persoane au asistat la spectacol intr-o seara frumoasa pentru ca in aceasta parte a planetei este vara.

Pentru a sublinia recenta legalizare a mariajului gay, organizatorii au creat o cascada de curcubee.

Securitatea a fost intarita in special dupa atacul cu masina la Melbourne saptamana trecuta.

Japonia

A fost randul Japoniei doua ore mai tarziu sa intre in noul an, in sunetele celor 108 lovituri de clopot in templele budiste ale tarii.

China

In China, Anul Nou isi merita festivitatile, dar este celebrat mai modest decat Noul An lunar sau Sarbatoarea Primaverii. Mii de persoane s-au reunit la Beijing pentru a asista la numaratoarea venirii noului an.

Peste tot in Asia, este intampinat Anul Cainelui, potrivit horoscopului chinezesc.

Coreea de Sud

Coreea de Sud se pregateste pentru Jocurile Olimpice, pe care le va gazdui peste cateva saptamani. In acest context festiv, dar totusi pe fondul tensiunilor cu vecinul sau imprevizibil din Nord, numerosi sud-coreeni s-au deplasat in estul tarii pe malul marii pentru a observa primul rasarit de soare al anului.

Filipine

Trecerea la noul an s-a facut in vacarm in Filipine, unde se crede ca festivitatile zgomotoase vor permite indepartarea ghinionului in anul care vine. Autoritatile informeaza ca cel putin 86 de persoane au fost ranite de piese pirotehnice prost utilizate.

Emiratele Arabe Unite

In Emiratele Arabe Unite, cel mai inalt turn din lume, Burj Khalifa din Dubai, a stralucit sub miile de lumini intr-un spectacol cu laser care a inlocuit traditionalul foc de artificii. De asemenea, orasul Abu Dhabi a celebrat Anul Nou printr-un imens foc de artificii.