Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise de "tiruri suspecte" in violentele care au afectat Toyserkan (vest), in timp ce mai devreme presa informase despre patru morti in orasele Izeh (sud-vest) si Dorud (vest), relateaza AFP.



"In evenimentele de aseara, din pacate, un total de aproximativ 10 persoane au fost ucise in mai multe orase", conform postului oficial de televiziune, care a difuzat imagini cu daunele provocate de demonstratiile antiguvernamentale in Iran, informeaza Reuters.

Reactia presedintelui Rohani

Poporul iranian va raspunde "instigatorilor la tulburari si faradelegi", a declarat luni presedintele iranian Hassan Rohani, dupa o noua noapte de manifestari violente ce au afectat mai multe orase din provincie.Pentru a patra noapte consecutiv, iranienii au descins din nou duminica seara in strada in mai multe orase ale tarii, inclusiv la Teheran, pentru a protesta impotriva puterii si a dificultatilor economice - somaj, scumpirea vietii de zi cu zi si a coruptiei.

In total sase persoane au fost ucise si sute arestate incepand de joi dupa debutul protestelor sociale si antiguvernamentale care au izbucnit la Mashhad (nord-est) si s-au extins apoi in toata tara, scrie Agerpres.

Duminica seara, doi manifestanti au fost impuscati mortal in timpul unei manifestatii la Izeh (sud-vest), a declarat deputatul local Hedayatollah Khademi, citat de agentia Ilna.El nu a putut insa sa precizeze daca "tirurile proveneau dinspre politie sau dinspre manifestanti".



Intr-un alt oras lovit de proteste, Dorud (vest), doua persoane au murit duminica. Prefectul din Dorud a indicat la televiziunea de stat ca manifestanti au capturat un camion de pompieri si l-au lansat de la inaltimea unei pante. "Vehiculul a lovit un om varstnic si un adolescent care au fost ucisi pe loc", a adaugat el.

Sambata, doi manifestanti si-au gasit moartea la Dorud. Un responsabil local a sustinut de asemenea ca fortele de ordine nu au deschis focul asupra protestatarilor.

Noi manifestatii au avut loc duminica seara in pofida faptului ca autoritatile au limitat accesul la retelele de socializare prin blocarea mesageriilor Telegram si Instagram, utilizate pe larg in Iran pentru a mobiliza lumea la actiunile de protest.