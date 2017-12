Ultimele regiuni care vor intra in noul an sunt insulele americane Baker Island, Howland Island si Samoa de Est (cea din urma va intra in 2018 la ora 11:00 GMT (13:00 ora Romaniei) pe 1 ianuarie.

Astfel, unul dintre cele mai interesante lucruri pe care le pot face turistii aflati de Anul Nou in Samoa, este sa ia avionul spre Samoa de Est, aflata la o ora distanta si sa sarbatoreasca de doua ori Revelionul.

Turistii si localnicii sarbatoresc Anul Nou in Samoa cu focuri de artificii, muzica, dansuri si jonglerii traditionale

Autoritatile de la Apia au decis in 2011 sa treaca din partea de est a liniei internationale de schimbare a datei, in partea de vest, devenind astfel prima tara care primeste noul an, in timp ce insula vecina Samoa de Est, a ramas in partea de est a liniei internationale de schimbare a datei si este ultimul teritoriu care intra in noul an.

Linia internationala a datei este un semicerc imaginar care uneste Polul Nord cu Polul Sud, strabatand Oceanul Pacific si care reprezinta fusul orar corespunzator meridianului de 180 de grade, scrie Agerpres.

Noua Zeelanda a trecut in 2018

Mii de de persoane s-au sarutat si au ciocnit pahare de sampanie la Auckland, in Noua Zeelanda, sarbatorind Anul Nou 2018 in fata exploziei de culoare aduse de artificii pe cerul turnului SkyCity, conform publicatiei britanice The Mirror.

Numarandu-se printre primele tari care pasesc in noul an, Noua Zeelanda a trecut in 2018 la o ora dupa ce Samoa, Insula Craciunului si Kiribati.

SkyCity - un cazinou si centru pentru evenimente din Auckland - s-a aflat din nou in centrul atentiei cu un fastuos foc de artificii.

Un urias ceas digital amplasat pe turn a afisat numaratoarea inversa pana la momentul zero cand cerul s-a aprins de artificii.