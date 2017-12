Iata cateva dintre cele mai interesante, dar si bizare moduri de a sarbatori trecerea dintre ani.

Danemarca

Scotia

Chile

Cambodgia

Argentina

Japonia

In noaptea dintre ani, danezii obisnuiesc sa sparga farfurii la usile prietenilor, acest lucru simbolizand fratia si legatura dintre ei. Astfel, cu cat mai multe farfurii sparte vor fi gasite la usa, cu atat mai multi prieteni au.In Scotia se practica mai multe obiceiuri de Anul Nou. Printre acestea se numara obiceiul "clopotelor". Dupa prima bataie a clopotului, oamenii canta "Lang Syne Auld" in timp ce se tin de maini dupa care viziteaza persoanele dragi. In anumite sate, se mai pastreaza traditia sulurilor de smoala aprinse care sunt lasate sa se rostogoleasca pe strazi. Prin acest obicei se crede ca vechiul an este ars, facandu-se astfel loc noului an. De asemenea, este foarte importanta pentru ei persoana care le trece pragul pentru prima data, caci aceasta le va aduce fie noroc, fie ghinion. De preferinta, prima data trebuie sa intre in casa un barbat brunet care aduce un cadou. O atentie deosebita este acordata si semineelor, ale caror vetre sunt curatate si lustruite. Se spune ca unele persoane citesc in cenusa ultimului foc pentru a afla ce le pregateste destinul in anul urmator.In Chile, se obisnuieste ca, dupa cina traditionala cu familia, sa se mearga cu scaunele la cimitir si sa se astepte noul an alaturi de persoanele dragi pe care le-au pierdut.In Cambodgia, o traditie importanta presupune stropirea cu apa a fetei pe timpul zilei, a pieptului dupa-amiaza si a degetelor de la picioare dupa ce soarele apune. Oamenii se stropesc cu apa colorata sau cu praf de culoare pentru a avea o viata plina de bucurii in anul care urmeaza.O traditie mai putin obisnuita care se respecta in Argentina este ocolul casei cu o valiza in mana pentru ca localnicii sa se asigure ca vor calatori cat mai mult in anul urmator.Pentru a tine spiritele rele la distanta, japonezii atarna o funie la intrarea in casa. De asemenea, inainte de a incepe numaratorea inversa ei rad tot pentru a alunga spiritele malefice. In plus, ei merg la templu, unde clopotele suna de 108 ori tot pentru a alunga fortele raului.