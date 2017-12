Conform imaginilor difuzate pe retelele sociale, proteste s-au desfasurat in orasele Mashhad, Nishapur, Kashmar, Shahrud, Kermanshah, Rasht, Tabriz si Isfahan.

Manifestantii au scandat sloganuri contra presedintelui iranian, Hassan Rohani, dar si a clerului iranian, acuzat ca nu empatizeaza cu problemele reale ale societatii: "Natiunea este un cersetor, in timp ce membrii clerului traiesc precum Dumnezeu".



De asemenea, protestatarii si-au exprimat nemultumirea fata de fondurile alocate de regimul iranian catre alte tari din regiune, in conditiile in care propriul popor se confrunta cu dificultati economice: "Nici Gaza, nici Liban, viata mea o sacrific pentru Iran".



Protestele s-au intensificat mai ales dupa ce, la inceputul lui decembrie, au fost prezentate bugetele pentru 2018.

Oficialii iranieni de securitate au avertizat protestatarii in privinta continuarii demonstratiilor dupa confruntari care au avut loc joi intre manifestanti si politie in trei orase din provincia nord-estica Razavi Khorasan, informeaza agentia dpa.

"Nu exista autorizatie pentru astfel de proteste", a spus, potrivit agentiei de stiri Tasnim, Mohsen Hamedani, sef al securitatii guvernatorului Teheranului, care a acuzat gruparile de opozitie iraniene din strainatate ca se afla in spatele chemarilor la manifestatii, scrie Agerpres.

Mass-media au relatat ca sute - iar postari social media vorbesc de mii - de oameni care au luat parte la protestele de joi din orasele Mashhad, al doilea cel mai populat oras iranian, Nishapur si Kashmar.

Cincizeci si doua de persoane au fost arestate in orasul iranian Machhad (nord-est), al doilea ca marime din tara, in cursul unor recente manifestatii impotriva cresterii preturilor, a indicat vineri un responsabil iranian, relateaza AFP.

Sute de persoane au manifestat joi in Machhad scandand sloganuri la adresa guvernului presedintelui Hassan Rohani, considerat incapabil sa raspunda problemelor economice cu care se confrunta tara.

Two hours ago Iranian Police attacked peaceful protesters in Kermanshah who protest Islamic regime of Iran because of their poor living condition and financial corruptions committed by the regime's authorities. pic.twitter.com/f9B34bSf8e