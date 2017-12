Proprietarii sunt sfatuiti in general de catre medicii veterinari si de organizatiile pentru protectia animalelor sa nu faca prea mult caz atunci cand cainii lor sunt speriati pentru ca acestia sa nu devina dependenti de atentia umana. Insa, expertii cred acum ca acest sfat nu functioneaza, iar proprietarii de animale ar trebui sa le linisteasca imediat ce acestea se sperie astfel incat sa nu devina prea stresate.

''In trecut, uneori sfatul era de a ignora cainii si de a nu le acorda prea multa atentie cand sunt speriati - insa, daca brusc nu li se acorda atentie cand sunt inspaimantati de zgomote este foarte probabil ca ei sa devina foarte agitati'', a precizat organizatia.



''Pe termen lung este mai bine ca un caine sa nu devina dependent de atentie atunci cand este speriat, insa aceasta trecere se face treptat, nu se incepe cand (animalul) este panicat din cauza artificiilor'', a precizat Dogs Trust.

Dr. Rachel Casey, director pentru cercetari comportamentale in cadrul organizatiei, a declarat ca sfatul recent se bazeaza pe o mai buna intelegere o modului in care functioneaza creierul cainilor, iar dovezile au demonstrat ca ignorarea lor de catre stapani nu i-a ajutat sa faca fata stresului provocat de zgomotul artificiilor, scrie Agerpres.

Cainii ar trebui mangaiati pentru a-i ajuta sa treaca peste situatia imediata

Dupa ce sunt mangaiati, este bine sa fie deprinsi cu mecanisme de adaptare, precum mutarea intr-o zona in care se simt confortabil si in siguranta, a precizat Casey, care a activat anterior ca profesor specializat in comportamentul animalelor de companie la Universitatea din Bristol.

Aceasta a declarat ca in urma cercetarilor pe care le-a realizat cu privire la efectele artificiilor ''jumatate dintre caini au reactionat aratand semne de teama''. Potrivit unui studiu semnat de Rachel Casey Emily alaturi de J. Blackwell si John W.S. Bradshaw si publicat in Applied Animal Behaviour, 49% dintre caini prezinta unele simptome de frica atunci cand aud zgomote puternice precum artificiile.



''Unele persoane au declarat ca obisnuiau sa-i linisteasca pe caini, insa acum nu o mai fac, dar acest lucru nu a imbunatatit problema. (Concluzia) se bazeaza pe studii si, in plus, beneficiem de o mai buna intelegere a creierelor cainilor. Ei sunt o specie care a coevoluat cu noi si este foarte dependenta de atentia umana. Imaginati-va cum ar fi sa apelati la membrii familiei pentru a va linisti cand sunteti suparati, iar ei va ignora cu desavarsire. Acest lucru accentueaza stresul si starea de ingrijorare'', a explicat Casey.

Conform Dogs Trust, in ultima zi a anului proprietarii de caini ar trebui sa ii plimbe pe acestia inainte de lasarea intunericului, sa se asigure ca nu pot iesi peste noapte din casa sau din curte, sa reduca impactul zgomotelor si al luminilor artificiilor prin utilizarea draperiilor, mentinerea animalelor departe de ferestre si o atmosfera ambientala linistitoare in locuinta, amenajarea unui refugiu in care cainii sa se simta in siguranta si linistirea imdiata a animalelor in cazul in care sunt speriate.