Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte.

"NYPD si partenerii sai de aplicare a legii vor spori numarul posturilor de observare in Times Square pentru a monitoriza proactiv punctele de observare de la inaltime", a precizat departamentul pe site-ul sau.

Las Vegas

Aceste masuri de securitate sporite vin dupa masacrul de la 1 octombrie de la Las Vegas, in Nevada, cand un barbat inarmat a tras de la etajul 32 al unui hotel asupra multimii adunate la un festival de muzica din apropiere, omorand peste 50 de persoane.

In prezent nu exista "amenintari directe si credibile la adresa orasului New York sau a Times Square", a spus comisarul James P. O'Neill, din cadrul NYPD.

La Las Vegas, politia va desfasura echipe de observare si lunetisti pe acoperisuri in timpul festivitatilor de Revelion pe celebra "Fasie Vegas", a anuntat in aceasta saptamana seriful Joe Lombardo.

Peste 300 de membri ai garzii nationale si circa 1.500 de politisti vor putea fi mobilizati in caz de nevoie la Las Vegas, scrie Agerpres.

In acest an vor exista mai multe echipe de interventie rapida, iar politia din Las Vegas va primi sprijin din partea unor membri ai serviciilor federale de informatii, a spus Lombardo.

Persoanele care vor participa in strada la festivitatile de Revelion in mai multe mari orase din Europa vor fi perchezitionate si li se vor controla gentile, in contextul in care tari ca Franta, Germania si Marea Britanie s-au confruntat in ultimii ani cu atacuri teroriste.

Franta

In Paris si in imprejurimi, aproape 8.000 de politisti si militari vor fi mobilizati pentru a asigura securitatea, a anuntat politia vineri. Masurile nu urmaresc doar prevenirea unor potentiale atacuri teroriste, dar si reprimarea oricaror tulburari.

Politia franceza va urmari cu atentie in special Bulevardul Champs-Élysées, unde consumul de alcool va fi interzis. Persoanele care vor dori sa participe la festivitatile din noaptea de Anul Nou vor trebui sa permita sa li se verifice gentile, iar politia va instala bariere de beton pentru a preveni patrunderea masinilor.

In intreaga tara, 99.000 de politisti si militari vor fi in patrulare, conform Ministerului de Interne francez.

Germania si Marea Britanie

In orasul Hamburg din nordul Germaniei, politie a instalat noi camere de securitate pe promenada Jungfernstieg pentru a putea supraveghea mai bine zona si pentru interveni rapid in caz de nevoie.

Politia din Londra a anuntat la randul sau ca oamenii trebuie sa se astepte sa vada pe strazi politisti inarmati, iar in centrul orasului vor fi instalate bariere pentru masini.

Purtatorul de cuvant al politiei a precizat totusi ca aceste masuri nu sunt luate in urma unor informatii specifice privind posibile amenintari si ca ele au fost pregatite de mai multe luni.