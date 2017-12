Primarul orasului Petatlan, Arturo Gomez, a fost impuscat joi seara in timp ce cina intr-un restaurant, a indicat Roberto Alvarez, un purtator de cuvant al guvernului local din Guerrero.

Ranit de gloante in torace si la cap, primarul a fost dus la spital, dar medicii nu i-au mai putut salva viata.

Guvernatorul din Guerrero, Hector Astudillo Flores, a condamnat asasinatul si a ordonat parchetului sa gaseasca vinovatii.



Arturo Gomez este al doilea primar al Partidului Revolutiei Democratice (PRD) asasinat in Guerrero in cursul ultimilor doi ani. In aceeasi perioada, patru fosti primari au fost de asemenea ucisi in respectivul stat mexican.

Aproape 50 de primari au fost asasinati in Mexic incepand cu 2003, potrivit Asociatiei nationale a primarilor.

Conform documentelor judiciare, un numar mare dintre acesti oficiali municipali au primit amenintari din partea narcotraficantilor, care le cer protectia pe timpul transportului de droguri pe teritoriul de care raspund, scrie Agerpres.



Mai multi primari au fost totodata arestati pentru presupuse legaturi cu crima organizata.

Peste 196.000 de persoane au fost ucise in Mexic dupa ce guvernul a lansat, in 2006, o ofensiva militara controversata impotriva drogurilor. Informatiile oficiale nu specifica cate dintre aceste victime aveau o legatura cu gruparile criminale.