Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, sutinuse deja joi ca atacul este considerat drept o actiune terorista, noteaza digi24.ro.

Explozia a fost provocata de o bomba artizanala lasata in zona de depozitare a bagajelor, a anuntat Comitetul national antiterorist, informeaza joi AFP. "O bomba artizanala lasata in camera de bagaje a explodat" in acest supermarket al lantului Perekriostok, a declarat Comitetul national antiterorist (NAK) intr-un comunicat, referindu-se de asemenea la "echivalentul a 200 de grame de TNT".

La 3 aprilie, Sankt Petersburg a fost vizat de un atentat ce a facut 16 morti si zeci de raniti in metroul orasului si a fost revendicat de un grup putin cunoscut legat de Al Qaida. Presupusul autor al acestui atac, Akbarjon Djalilov, un barbat de 22 de ani din Kargazstan, o fosta republica sovietica din Asia Centrala, si-a pierdut viata in atentat.