Potrivit Independent, in Minnesota temperaturile au coborat pana la -37 grade, intr-o localitate cunoscuta si sub denumirea de "congelatorul tarii".

"In Est ar putea fi cel mai geros ajun de An Nou inregistrat vreodata. Poate ca ne-ar prinde bine putin din incalzirea aia globala, pentru combaterea careaia tara noastra, dar nu si alte tari, urma sa plateasca trilioane de dolari. Infofoliti-va bine!", a scris Trump pe reteaua de socializare.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!