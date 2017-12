In octombrie, alte patru nave, sub pavilionul Comorelor, Federatiei Sfantul Kitts si Nevis, Cambodgiei si, respectiv, al Coreii de Nord, au primit interdictia de a intra in porturi, o premiera in istoria Natiunilor Unite.

O lista cu zece vase a fost propusa de Statele Unite pentru interdictie, insa "numai patru nave au fost acceptate", chiar daca "procedura ramane deschisa" pentru celelalte vapoare, a informat o sursa diplomatica sub acoperirea anonimatului, scrie Agerpres.

Confirmand ca navele sub interdictie au toate pavilion nord-coreean, mai multe surse diplomatice au facut cunoscut ca Beijingul s-a opus inscrierii pe lista neagra a altor sase vase propuse de Statele Unite. "China a blocate sase nave si a permis ca interdictia sa fie aplicata numai celor patru in proprietatea nord-coreenilor", a precizat un diplomat.



Reactia presedintelui Donald Trump

Cu putin inainte de decizia ONU, anuntata la orele 20.00 GMT, presedintele american, Donald Trump, in ultima vreme mai degraba elogios la adresa eforturilor depuse de China pentru a face presiuni asupra Coreii de Nord, a criticat vehement atitudinea Beijingului fata de Phenian.

"Prinsi in flagrant", a scris presedintele american pe Twitter, declarandu-se "foarte dezamagit sa vad cum China permite petrolului sa intre in Coreea de Nord". "Nu va fi niciodata o rezolvare amicala a problemei cu Coreea de Nord daca asta va continua", a subliniat el. Donald Trump nu a precizat daca se refera la dovezi, aflate in posesia Statelor Unite, despre o eventuala incalcare de catre China a sanctiunilor internationale.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

Cele patru nave puse sub interdictie joi de ONU sunt cargourile Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Sam Jong 2 si Rye Song Gang 1, au facut cunoscut pentru AFP surse diplomatice.

In afara acestor vase nord-coreene, lista prezentata de Statele Unite in decembrie mai cuprindea petrolierul Lighthouse Winmore, sub pavilionul Hong Kongului, petrolierul Billions No. 18 (Palau), cargourile Xin Sheng Hai (Belize) si Kai Xiang (Hong Kong), precum si navele Yu Yuan (China) si Glory Hope 1 (identificata, de asemenea, Orient Shenyu, Panama).