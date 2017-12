"Intr-o prima faza, propunerea organizarii evenimentului a fost inaintata Comisiei pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice din cadrul PMB, comisie din care fac parte toate institutiile cu responsabilitati in asigurarea ordinii si linistii publice, inclusiv Brigada Rutiera. Facem precizarea ca evenimentul a primit avizul comisiei, protocolul fiind semnat inclusiv de reprezentantul Brigazii Rutiere", arata PMB.



"In ceea ce priveste avizul Brigazii Rutiere, organizatorul nu a mai facut demersurile pentru obtinerea acestuia intrucat evenimentul a fost anulat. Precizam ca lucrarile de amenajare incepute nu au presupus restrictii de trafic", se arata in comunicatul PMB.

Precizarile PMB vin in contextul articolelor aparute in spatiul public potrivit carora Primaria Municipiului Bucuresti, in calitate de organizator al Targului de Craciun care ar fi trebuit sa aiba loc in Piata Victoriei, nu a depus documentele necesare in vederea obtinerii avizului Brigazii Rutiere, conform PMB.