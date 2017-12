''O deflagratie a avut loc catre ora locala 18,30 (15,30 GMT) intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt Petersburg. Potrivit primelor informatii, exista mai multi raniti'', a indicat politia intr-un scurt comunicat, precizand ca ''sunt in curs de examinare circumstantele incidentului''.

Explozia a fost provocata de o bomba artizanala lasata in zona de depozitare a bagajelor, a anuntat Comitetul national antiterorist, informeaza joi AFP.

Nimeni nu si-a pierdut viata in explozie

Totusi, treisprezece persoane au fost ranite in explozia produsa miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion, potrivit unui nou bilant publicat joi de autoritatile din al doilea oras ca marime al Rusiei. Bilantul anuntat initial era de 10 raniti, scrie Agerpres

"O bomba artizanala lasata in camera de bagaje a explodat" in acest supermarket al lantului Perekriostok, a declarat Comitetul national antiterorist (NAK) intr-un comunicat, referindu-se de asemenea la "echivalentul a 200 de grame de TNT".



NAK "coordoneaza" ancheta, se adauga in comunicat, in timp ce anchetatorii au asigurat dupa explozie ca nu exclud nicio pista, dar fara a deschide in mod oficial procedura pentru atac terorist.



Ancheta pentru "tentativa de omor"

La 3 aprilie, Sankt Petersburg a fost vizat de un atentat ce a facut 16 morti si zeci de raniti in metroul orasului si a fost revendicat de un grup putin cunoscut legat de Al Qaida. Presupusul autor al acestui atac, Akbarjon Djalilov, un barbat de 22 de ani din Kargazstan, o fosta republica sovietica din Asia Centrala, si-a pierdut viata in atentat.

La mijlocul lunii decembrie, serviciile de securitate ruse au anuntat anihilarea unei celule a gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) care se pregatea sa comita atentate pe 16 decembrie la Sankt Petersburg, vizand in special obiectivul turistic Catedrala Kazan.

Presedintele Vladimir Putin i-a telefonat apoi omologului sau american Donald Trump pentru a-i "multumi" pentru informatiile transmise de CIA, care au contribuit la oprirea actiunii acestor presupusi teroristi.

Rusia a fost amenintata de mai multe ori de SI si ramura siriana Al Qaida de la inceputul interventiei sale militare in Siria la 30 septembrie 2015.