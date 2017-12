Atacurile au avut loc marti dimineata, in localitatea Al-Haima, din nord-estul orasului Taez, aflat sub controlul fortelor presedintelui Abd Rabbo Mansour Hadi, inconjurat in prezent de insurgenti.

Responsabilul a declarat, sub protectia anonimatului, ca atacul a fost condus "din greseala" intr-o regiune unde coalitia incearca sa sustina "o revolta a populatiei" impotriva rebelilor.

Coalitia sustine fortele lui Hadi, impotriva rebelilor huthi, ce controleaza mare parte din nordul tarii si, din 2014 si capitala, potrivit News.ro.