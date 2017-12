"Trebuie sa fiu la nivelul responsabilitatilor mele. Sunt obligat sa port cravata, nu pot sa ies oricum, trebuie sa am o camasa", a declarat premierul din Kosovo, incercand sa justifice marirea salariului, potrivit Digi24.ro.

In primele 100 de zile ale mandatului, printre primele decizii, premierul a vorbit si despre majorarea salariului sau de la 1.500 la 3.000 de euro pe luna.

Militantii ONG-ului "Beyond the wall" au organizat astfel un protest, in care au agatat 300 de cravate de gardul din fata guvernului.

"Ramush Haradinaj este premierul oamenilor saraci care castiga 200 de euro pe luna. El nu trebuie sa uite ca reprezinta oameni a caror problema nu este cravata, ci saracia", a declara Kushtrim Mehmeti, responsabil al ONG-ului.

Aceasta initiativa isi propune sa ironizeze "nevoia lui Haradinaj de a arata bine" si a fost sustinuta de multi oameni care au donat cravate.