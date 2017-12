Batrana de 70 de ani, care se pare ca iesise pe balcon ca sa fumeze, a fost luata pe sus de vantul puternic ca un uragan, in regiunea Sahalin, in Extremul Orient rus.

"Pensionara a avut noroc - a cazut intr-o gramada de zapada", a relatat agentia de stiri RIA Novosti.

Ambulanta nu a reusit sa treaca prin zapada groasa, asa ca femeia a fost dusa la spital in cupa unui incarcator frontal.

In regiunea Pacificului de Nord cad in mod obisnuit ninsori abundente. In orasul in care locuieste femeia au fost prognozate cateva zile de ninsoare saptamana aceasta.