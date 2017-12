Anul trecut, Michelle Obama a fost mesagerul "de lux" al lui Mos Craciun. Anul acesta, rolul a fost preluat de Donald si Melania Trump. Conform traditiei din Statele Unite, sania lui "Santa Claus" este monitorizata indeaproape de Comandamentul Militar insarcinat cu securitatea aeriana a Statelor Unite si Canadei (NORAD), care in 1955 a deschis o linie telefonica pentru copiii care erau nerabdatori sa stie unde se aflau darurile lor.

Desi de atunci a fost lansat un site web, sute de voluntari inca raspund in fiecare an la mai multe apeluri telefonice. Aceasta urmarire a lui Mos Craciun a devenit o institutie atat de solida in Statele Unite, incat presedintii si sotiile lor intra adesea in acest joc. Pentru prima data, Donald Trump si Melania, care isi petrec vacantele in Florida, si-au intrat in rol si au raspuns copiilor, potrivit Agerpres.ro.

"Ce cadou iti doresti cel mai mult?", l-a intrebat presedintele pe un baietel. "Cuburi de constructie? Asta mi-a placut si mie intotdeauna", i-a spus Donald Trump copilului. Sotia lui, Melania, a preluat si ea apeluri, intrebandu-l pe un tanar interlocutor daca stie unde se afla Mosul atunci cand vorbeau. "De indata ce te culci, va veni Mos Craciun", i-a spus Melania Trump.

Cei doi celebri mesageri ai lui Mos Craciun au fost imortalizati in fotografii in timp ce-si exercitau rolurile. In aceste imagini descoperim o Melania Trump eleganta ca intotdeauna, intr-o rochie rosie, cu tocuri inalte, iar sotul ei, intorcandu-i spatele, asezati amandoi de o parte si de alta a imensului lor brad de Craciun.