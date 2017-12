Saeed Noori, 32 de ani, un afgan sosit in Australia ca refugiat, are antecedente de consum de droguri si tulburari mintale, scrie Agerpres.

Impotriva lui au fost formulate "18 capete de acuzare pentru tentativa de omor si un cap de acuzare pentru conducere a autovehiculului punand in pericol vieti", a precizat politia statului Victoria intr-un comunicat.

Motivele atacatorului, care detine cetatenie australiana, nu sunt clare deocamdata. Politia a declarat anterior ca nu exista probe ca soferul vehiculului avea legaturi cu vreo grupare terorista, dar ca, imediat dupa ce fost retinut, barbatul a facut unele remarci 'confuze' despre Allah si 'relele tratamente fata de musulmani'.

Potrivit postului ABC, Noori a comparut sambata in fata instantei, dar nu a depus cerere de punere in libertate sub cautiune. El si-a luat capul in maini si a dat semne de emotie vazandu-si mama plangand in timpul audierii. Magistratul a cerut un examen psihiatric si o noua audiere este prevazuta pentru miercuri.

18 persoane au fost spitalizate, trei in stare grava

Saeed Nouri a intrat in mod deliberat cu masina sa in multimea aflata pe o trecere de pietoni din centrul orasului Melbourne, chiar mai frecventat decat de obicei in aceasta perioada de sarbatori.

Optsprezece persoane au fost transportate la spital si 12 dintre ele sunt in continuare internate, trei in stare critica - doi barbati sud-coreeni, de aproximativ 60 de ani, si un locuitor din Melbourne, in varsta de 83 de ani. Noua dintre cei raniti sunt cetateni straini, din Coreea de Sud, China, Italia, India, Irlanda, Noua Zeelanda si Venezuela.

Printre raniti se numara si un politist aflat in timpul liber, care a fugit spre vehicul dupa ce acesta s-a oprit si l-a retinut pe sofer.