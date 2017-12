"Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene. Actiunile majoritatii politice condusa de socialisti submineaza statul de drept din Romania. Sunt simptome ale unei democratii bolnave.

Modificarile legilor justitiei si amputarea Directiei Nationale Anticoruptie sunt alarmante. Prin intensificarea controlului asupra institutiilor din Romania, socialistii poate ca isi cresc puterea, dar slabesc Romania. Sunt in joc stabilitatea si credibilitatea tarii. Astfel, vrem sa ne exprimam tot sprijinul catre magistratii, judecatorii, procurorii si toti oamenii care lupta impotriva coruptiei si pentru o justitie dreapta si independenta in Romania. O justitie slabita inseamna mai multa coruptie; mai multa coruptie inseamna mai multa saracie pentru oamenii obisnuiti.

Cu un an inainte de a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, oamenii din Romania merita un guvern care apara statul de drept, lupta pentru o justitie independenta si combate coruptia", a declarat presedintele PPE, citat de stirileprotv.ro.