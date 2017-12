"Sa fi detinut imputernicirile necesare, demult il declaram pe Traian Basescu persona non grata in Moldova si ar fi fost o decizie corecta, or acesta promoveaza deschis o propaganda de lichidare a statului nostru, actiune intolerabila pentru orice tara. Partidul Democrat, care ii permite sa procedeze astfel, risca sa repete situatia cu Mihail Saakasvili, din Ucraina", a scris Dodon pe Facebook, joi dimineata, potrivit News.ro.

Presedintele Republicii Moldova a anuntat la inceputul lunii decembrie ca au existat sedinte ale mai multor comisii din cadrul Consiliului Societatii Civile in care s-a pus problema actiunilor desfasurate de Basescu, pe teritoriul Republicii Moldova si solicita initierea unei proceduri prin care acesta sa fie declarat persona non grata.