"Din ceea ce am vazut, credem ca este un act deliberat. Motivele nu sunt cunoscute", a declarat presei comandantul politiei statului Victoria, Russell Barrett, la Melbourne (sud-estul Australiei).

Media conference regarding the Flinders Street incident with Commander Russell Barrett. pic.twitter.com/j7zx0V5fYQ — Victoria Police (@VictoriaPolice) December 21, 2017



Declaratiile martorilor

Martori oculari au declarat la randul lor retelei TV Channel Ten ca masina a intrat in mod deliberat in pietoni joi la Melbourne, accelerand la circa 100 de kilometri pe ora inainte de a-i lovi, noteaza dpa.

Potrivit unui martor, masina s-a indreptat spre cel mai mare grup de pietoni care traversau pe trecere, apoi a accelerat din nou dupa ce a lovit oamenii si i-a aruncat in aer in toate partile.

Politia: Soferul vehiculului si un al doilea barbat au fost arestati

Treisprezece persoane au fost transportate la spital cu ambulantele, unele victime fiind grav ranite.

Un vehicul a intrat in pietoni intr-o intersectie aglomerata de langa principala gara din Melbourne (sud-estul Australiei) joi dupa-amiaza la o ora de varf, a anuntat politia, precizand ca l-a arestat pe sofer, informeaza dpa.



"Paramedicii acorda ingrijiri unui numar de douasprezece persoane la locul incidentului petrecut (la intersectia dintre) Flinders si Elizabeth Street", a declarat serviciul de ambulanta al statului Victoria intr-un comunicat.

Sapte persoane au fost transportate la spital, inclusiv un copil de varsta prescolara. Copilul are o leziune craniana si se afla in stare grava.

Politia a declarat ca asigura securitatea publicului in zona centrala a orasului, scrie Agerpres.

Zona era plina de oameni care faceau cumparaturi de Craciun, precum si de copii aflati in vacanta scolara.

Un vehicul SUV Suzuki alb pare sa fi trecut pe rosu la ora locala 16.40 (05.40 GMT), intrand in multime pe trecerea de pietoni.

Se pare ca masina s-a oprit dupa ce s-a lovit de un bloc de beton sau de semn de circulatie.



Police tightly controlling the scene at Flinders St Station @abcmelbourne pic.twitter.com/8AgmO3aEXJ — Danny Tran (@DANNYTRAN) December 21, 2017



Incidentul pare similar cu cel din ianuarie

In ianuarie, o masina a intrat in pietoni in acelasi loc, ucigand sase persoane si ranind alte treizeci. Soferul, Dimitrios Gargasoulas, urmeaza sa fie inculpat pentru sase capete de acuzare de omor. El ar avea probleme de sanatate mintala, dar a facut declaratii pro-islamiste. Incidentul nu a fost incadrat ca act terorist.

Dupa incidentul din ianuarie, blocuri de beton au fost amplasate in zonele pietonale din Melbourne si din alte mari orase ale Australiei.