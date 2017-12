Cel mai important ziar din peninsula, Il Corriere della Sera, vorbeste despre un "vot-soc" si un Parlament "fara majoritate", deoarece, desi coalitiile de centru si de stanga au obtinut o victorie la limita in Camera Deputatilor in fata coalitiei de dreapta a lui Berlusconi, acestea se afla foarte de parte (cu 113 mandate) de o majoritate absoluta (de 158 de mandate) in Senat.

Intr-un editorial, acest ziar de centru-dreapta subliniaza ca succesul Miscarii Cinci Stele (M5S) a lui Beppe Grillo, care si-a adjudecat un sfert dintre voturi si care se afla la originea acestei rasturnari, corespunde unei "victorii a unei Italii eurosceptice fata de politica de austeritate economica".

La Repubblica scrie despre o "Italie neguvernabila", evocand "revenirea puternica a lui Berlusconi", prezentat ca "terminat" dupa plecarea sa de la guvernare, in noiembrie 2011, si "esecul lui Monti", care s-a lansat in politica la sfarsitul lui decembrie, la conducerea unei miscari ambitioase a unui "nou centru".

"In ruine subzista un Parlament dificil de guvernat si un electorat foarte inflamabil", apreciaza ziarul intr-un editorial publicat pe prima pagina.

Editorialistul subliniaza "gustul amar al unei victorii cu o valoare cvasi-simbolica a stangii, obtinuta multumita unei maini de voturi, dar care nu este autosuficienta in Senat, chiar si cu sustinerea inutila a lui Monti", scrie MEDIAFAX.

In opinia La Repubblica, "populismele sunt cele care au prevalat, si anume fortele care au mizat pe furia sociala ce s-a defulat pe Europa si impozite, (pe) cererea unei rupturi institutionale ce a atacat vechea «clasa politica» sau noua elita tehnocratica".

La Stampa, care evoca "un Parlament blocat", titreaza in editorial despre "datoria optiunii curajoase".

"Italia reala si-a exprimat intreaga nemultumire. Odata cu acest vot, se aud vocile si povestile celor care nu gasesc un loc de munca, (celor carora) nu le ajunge pensia pana la sfarsitul lunii, (celor care) se gandesc ca nu au un viitor si fug in strainatate, dar si ale celor care au perceput noile impozite ca pe afront insuportabil", apreciaza directorul Mauro Calabresi.