"Macarena", un cantec lansat de grupul Los del Rio in 1993, are avantajul de a fi nu doar extrem de cunoscut, ci detine si un tempo care este util in cazul acestui gen de interventii medicale de urgenta, ce necesita intre 100 si 120 de compresii pe minut.



Cercetatorii de la Universitatea Barcelona, Universitatea Autonoma din Barcelona si Spitalul Clinic din Barcelona au dorit sa dovedeasca acest lucru si au recrutat 164 de studenti la medicina in cadrul unui experiment insolit.

Voluntarii au fost separati in trei grupuri si au primit misiunea de a practica masaje cardiace (executate pe manechine) timp de doua minute, scrie Agerpres.

Cele mai bune rezultate au fost obtinute de studentii care au folosit un metronom reglat la 103 compresii pe minut, gratie unei aplicatii pentru smartphone-uri: 91% dintre ei au avut cadenta recomandata.

In grupul de voluntari care au fost sfatuiti sa urmeze mintal tempoul cantecului "Macarena", 74% dintre ei au respectat ritmul corect.

Voluntarii care au executat masaje cardiace fara instructiuni din partea cercetatorilor si fara repere speciale au reusit doar intr-un procent de 24% sa urmeze cadenta recomandata.

"Atat aplicatia pentru smartphone, cat si instrumentul de mnemotehnica asociat cantecului 'Macarena' au imbunatatit calitatea compresiilor toracice", a explicat cercetatorul Enrique Carrero Cardenal intr-un comunicat remis de Societatea europeana de anestezie-reanimare, care organizeaza in aceasta perioada un congres la Copenhaga.

Insa, a adaugat specialistul spaniol, voluntarii din grupul "Macarena" au avut un avantaj: ei au demarat cel mai repede procedura salvatoare, in timp ce voluntarii din grupul metronomului au inregistrat cea mai mare intarziere inainte de a executa prima compresie.

Practicarea unui masaj toracic pe o persoana aflata in stop cardiac necesita "o pregatire realizata in prezenta unui formator special", precizeaza filiala franceza a Crucii Rosii intr-un mesaj publicat pe site-ul sau. Aceasta manevra poate sa salveze vieti umane intrucat contribuie la mentinerea oxigenarii creierului pana la sosirea echipelor medicale la fata locului.