Studiu: Copiii lasati in masinile expuse la soare pot deceda in doar o ora

Oamenii de stiinta americani au dezvaluit modul in care diferite tipuri de masini se incing in zilele caniculare, cand sunt expuse fie la umbra fie direct in bataia soarelui, si efectele acestor diferente asupra temperaturii corporale a unui copil in varsta de doi ani care ar fi lasat in interiorul lor, informeaza Xinhua.