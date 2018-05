Familia respectiva a povestit ca a cumparat un pui de mastiff tibetan in timp ce se afla in vacanta in 2016, insa a realizat eroarea doar atunci cand animalul nu s-a oprit din crestere si a inceput sa mearga in doua picioare.

"Cu cat crestea, cu atat semana mai mult cu un urs", a povestit Su Yun pentru China News, care traieste in apropierea orasului Kunming din provincia Yunnan (sud).



"Sunt putin speriata de ursi", a adaugat ea.

Animalul de companie, care manca "o lada de fructe si doua galeti de taietei" in fiecare zi, ajunsese la un metru inaltime si la o greutate de circa 114 kilograme atunci cand intr-un final familia s-a decis sa solicite ajutor.

Ursul este in prezent in ingrijit la Centrul de salvare a vietii salbatice din Yunnan, iar starea sa de sanatate este buna, potrivit oficialilor centrului, scrie Agerpres.

Personalul a sedat animalul pentru a-l putea transporta din casa familiei care il crescuse.

Exemplarul este un urs negru asiatic, o specie pe cale de disparitie, care poate fi vandut pentru sume mari de bani pe piata neagra.