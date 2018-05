Membrii familiei, ale caror nume nu au fost facute publice, au declarat autoritatilor ca au crezut ca puii faceau parte dintre exemplarele rare si foarte apreciate de pisici domestice din rasa Bengaleza. Insa, micile feline s-au dovedit a fi exemplare de ras rosu, o specie salbatica.

Puii au fost predati in aceasta saptamana unui adapost, iar autoritatile au anuntat joi ca familia este investigata pentru posibila incalcare a legislatiei statului Texas privind speciile de animale salbatice.



''Puii de pisica Bengaleza arata ca pisicile domestice. Ele nu seamana cu pisicile salbatice'', a declarat joi purtatoarea de cuvant a Serviciului pentru Protectia Animalelor din San Antonio, Lisa Norwood, adaugand ca cele doua specii sunt foarte rar confundate.

Familia a declarat initial reprezentantilor serviciului ca a descoperit puii abandonati pe o alee. Ulterior, ei au marturisit ca cele doua feline au fost gasite de o ruda intr-o rona rurala apropiata si au fost adusi in San Antonio, dupa cum a explicat Norwood.

In cazul in care se dovedeste ca membrii familiei care au luat puii cunosteau ca acestiau erau exemplare de ras rosu pot fi acuzate de perturbarea vietii animalelor salbatice, au precizat autoritatile.

Intre timp, autoritatile o cauta pe mama puilor deoarece in cazul in care aceasta nu este gasita cei doi nu se vor mai putea intoarce niciodata in salbaticie, scrie Agerpres.

Puii sunt ingrijiti cu cat mai putin contact uman pentru a nu-si pierde frica naturala de oameni care ii ajuta sa supravietuiasca tinandu-i departe de zonele populate, a explicat Lynn Cuny, fondatoarea centrului Wildlife Rescue and Rehabilitation unde sunt gazduite exemplarele. ''Atunci cand crestem astfel de puiuti, care nu trebuiau sa fie luati de langa mama lor, este nevoie multa munca pentru a ne asigura ca raman salbatici'', a spus Cuny. ''Oamenii nu sunt prietenii lor, noi suntem dusmanii', a adaugat ea.

In cazul in care mama puilor nu va fi gasita, ei vor ramane timp de un an in cadrul rezervatiei de 85,8 hectare, iar ulterior vor fi eliberati intr-un habitat protejat.



''Cel mai bun sfat este ca oamenii sa lase animalele salbatice in pace, in special puii, pentru ca parintii lor sunt mai mereu prin preajma'', a precizat Cuny.