"Proiectul meu de suflet din acest moment este demararea unei campanii de vaccinare door to door in zonele unde imunizarea este la un nivel scazut si unde avem focare de rujeola. Am facut un atelier de lucru la Slanic Moldova, impreuna cu UNICEF si am stabilit niste reguli pe care le voi pune intr-un ordin de ministru, pana apare legea vaccinarii, pentru ca avem deja 52 de morti in urma imbolnavirii de rujeola. Iar saptamana trecuta am inregistrat 192 de cazuri noi.

Deci nu mai putem astepta. Asadar am luat aceasta decizie, va urma un ordin de ministru si, probabil, vom lansa campania la inceputul lunii iunie", a declarat Sorina Pintea, citata de stirileprotv.ro.