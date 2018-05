Incidentul bizar a avut loc in Fort Dodge, protagonistii fiind un barbat in varsta de 51 de ani, Richard Remme si cainele sau Balew, o corcitura intre rasele pitbull si labrador. Stapanul a povestit autoritatilor ca se juca cu patrupedul sau pe care il impingea din poala, acesta din urma sarind inapoi. Din pacate, in timpul uneia dintre sarituri, animalul de companie a dezactivat accidental siguranta pistolului si a calcat pe tragaci.

Din fericire, ceea ce a urmat nu s-a transformat intr- tragedie. Glontul l-a atins in picior, iar barbatul a primit ingrijiri medicale la spital, fiind externat in aceeasi zi, noteaza hotnews.ro.



"Stateam pe canapea cu cainele si ne jucam. Eu il impingeam, iar el sarea inapoi la mine in poala. Se pare ca la un moment dat a atins siguranta, iar apoi cand a sarit inapoi, una dintre labele lui a ajuns in declansator. Cainele meu m-a impuscat! M-am uitat in jur sa vad unde s-a dus (n.r. glontul) si am realizat ca a ajuns in piciorul meu. Atunci am sunat la 911'', a declarat Remme pentru The Messenger.

Barbatul a tinut sa precizeze ca Balew s-a comportat ca un ''mare las'', asezandu-se langa el si plangand pentru ca a crezut ca a facut ceva rau.