Studiu: Mostenirea genetica ne influenteaza modul in care ne bronzam, dar si riscul de cancer de piele

O echipa de oameni de stiinta a descoperit, in urma unui studiu realizat in Marea Britanie, de ce unele persoane cu pielea deschisa la culoare sufera arsuri solare in timp ce altele, care au aceeasi nuanta a tenului, se bronzeaza. In spatele acestui fenomen s-ar afla anumite gene, identificate de cercetatori, dupa cum relateaza AFP.