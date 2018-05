Potrivit datelor comunicate de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, Cristina Racila, la fata locului s-au deplasat un echipaj de prim ajutor al SMURD si un echipaj al pompierilor, ulterior fiind ceruta si interventia echipajului de terapie intensiva mobila.

In momentul in care au ajuns salvatorii, victima intrase deja in stop cardio-respirator. Dupa ce barbatul a fost extras de sub tractor, au fost incepute manevrele de resuscitare, insa acestea au ramas fara rezultat, fiind declarat decesul, scrie Agerpres.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb, a precizat ca barbatul decedat se afla in padure alaturi de o alta persoana, pentru a transporta lemne, iar incidentul s-a produs in momentul in care ar fi incercat sa urce cu tractorul o panta.

Cea de-a doua persoana implicata in accident a scapat nevatamata.