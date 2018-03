O echipa de oameni de stiinta condusa de Denis Lafontaine, afiliat la Facultatea de Stiinte din cadrul Universitatii Libere din Bruxelles, a extras un compus natural anticancerigen din narcisa (Amaryllidaceae narcissus) si a stabilit ca un alcaloid numit hemantamina se leaga de ribozom.

Ribozomii sunt particule citoplasmatice de dimensiuni foarte mici, formate din proteine si acizi ribonucleici, ce actioneaza ca niste nanomasini esentiale pentru supravietuirea celulelor noastre deoarece sintetizeaza toate proteinele.

Pentru a sustine dezvoltarea lor continua, celulele maligne se bazeaza pe o rata crescuta de sinteza a proteinelor, de aceea ele sunt in mod special sensibile la tratamente care inhiba productia si functia robozomilor.

In cadrul acestui studiu recent, oamenii de stiinta au demonstrat ca hemantamina blocheaza productia proteinei prin ribozomi, incetinind astfel dezvoltarea celulelor maligne.



De asemenea, hemantamina inhiba productia acestor nanomasini din nucleol (''fabrica de ribozomi''), actiune care declanseaza activarea unei cai antitumorale si conduce la stabilizarea proteinei p53 si la eliminarea celulelor canceroase.

Studiul ofera in premiera o explicatie la nivel molecular cu privire la actiunea antitumorala a narciselor, utilizate de secole ca plante medicinale, scrie Agerpres.

Hemantamina face parte dintr-o mare familie de molecule cu rol terapeutic de origine naturala - numerosi alti alcaloizi, utilizati in medicina umana, sunt extrasi din plante, precum morfina (analgezic puternic), chinina (agent contra malariei) si efedrina (antiastmatic).

Echipa condusa de Lafontaine, in colaborare cu cercetatori de la Facultatea de Farmacie a aceleiasi universitati intentioneaza sa testeze efectele asupra biogenezei ribozomilor a patru alcaloizi care se regasesc in Amaryllidaceae cu scopul de a identifica rapid cea mai promitatoare cale pentru ca respectivul compus sa fie utilizat in tratamentele impotriva cancerului.