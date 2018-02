"Daca presedintele va refuza sa ia act de solicitarea de revocare facuta de ministrul Justitiei, solutia este aceea a sesizarii Curtii Constitutionale, pentru ca ne-am afla in situatia unui conflict constitutional intre puterile statului. Solutia apelarii la CCR sta in mana presedintelui Camerei Deputatilor, presedintelui Senatului sau presedintei CSM", a precizat Tutuianu, dupa sedinta grupului parlamentar senatorial al PSD.

Totodata, el a adaugat ca ar fi posibil ca orice persoana interesata sa se adreseze instantei de contencios-administrativ, "pentru ca refuzul presedintelui s-ar incadra in situatia prevazuta de legea contenciosului-administrativ".

"De asemenea, stau si ma gandesc acum ca tot juridic ar fi posibil ca orice persoana interesata sa se adreseze instantei de contencios-administrativ, pentru ca refuzul presedintelui s-ar incadra in situatia prevazuta de legea contenciosului-administrativ. Daca Constitutia iti spune ca presedintele decide, cum ar putea fi iscat acest conflict constitutional? Explicatia foarte completa si argumentata juridic a dat-o fostul presedinte al CCR, domnul profesor Vida (Ioan Vida - n.r.). Este o explicatie corecta, bine fundamentata juridic si as vrea sa va spun foarte clar ca aici nu e vorba nici de o luare de pozitie politica, si nici de o disputa politica. Aici e vorba pur si simplu de aplicarea unui text constitutional in limitele si litera Constitutiei", a sustinut Tutuianu.

"Este un raport in primul rand juridic, nu este un raport politic, prin care se constata cu argumente, care in opinia mea sunt pertinente, anumite neregularitati in ceea ce inseamna actul de management al Directiei Nationale Anticoruptie. Sunt lucruri in general cunoscute de opinia publica, sunt lucruri care sunt evaluate din perspectiva juridica. De exemplu, de Curtea Constitutionala, daca facem referire la Ordonanta 13 de anul trecut, sunt lucruri pe larg dezbatute in media nationala si sunt chestiuni care isi au fiecare, punctual, fundamentare sau motivare in fapt si in drept. Cred ca este un raport complet, facut de profesionisti, un raport fundamentat juridic, si nu politic, de care presedintele trebuie sa tina seama", a punctat Tutuianu.