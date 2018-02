In varsta de 33 de ani, acest barbat originar din statul Aguascalientes din centrul tari, cantarea 595 de kilograme in octombrie 2016. Acea greutate, care rezulta dintr-o alimentatie inadecvata si o functionare deficitara a tiroidei, i-a adus recordul Guinness la categoria "cel mai greu om din lume".

Suferind de hipotiroidie, hipertensiune arteriala, diabet si obstructie pulmonara severa, Juan Pedro Franco a decis sa isi ia destinul in mani si a apelat la ajutorul lui Jose Antonio Castaneda, un chirurg specializat in tratamente contra obezitatii.

250 de kilograme mai putin

In noiembrie 2016, Juan Pedro s-a mutat cu mama lui din Aguascalientes la Guadalajara, in vestul Mexicului, unde se afla Gastric Bypass Mexico, clinica medicului Castaneda, pentru a fi mai aproape de echipa de experti.

Prima etapa a costat in respectarea unui regim mediteranean "foarte sever".

In mai 2017, Juan Pedro Franco a intrat in sala de operatie pentru prima data, pentru a i se fixa un manson gastric, iar dupa sase luni a facut si un "bypass". Aceste doua operatii au ca scop reducerea taliei stomacului, scrie Agerpres.



Scaderea capacitatii sale de a manca era singura metoda pentru a-l face sa slabeasca, intrucat arderea caloriilor nu era suficienta.

Dupa a doua operatie, greutatea lui a scazut la 366 de kilograme. Medicii mexicani spera ca peste un an si jumatate, pacientul lor va avea o greutate de aproximativ 100 de kilograme.



"A pierdut aproximativ 250 de kilograme de cand tratamentul a inceput", a precizat medicul Castaneda.

Juan Pedro are un ten foarte alb, din cauza absentei expunerii la soare. El tese esarfe si prepara "alegrias", un desert traditional mexican bazat pe amarant si miere.

"Sunt foarte fericit pentru ca totul merge bine", a declarat el pentru AFP, din patul in jurul caruia a fost instalata o structura din metal, ce ii permite sa se ridice si sa faca exercitii fizice, gratie unor scripeti hidraulici fixati in tavan.

"In fiecare zi, face mai multe exercitii fizice, incearca sa se ridice, are o atitudine pozitiva", a declarat medicul sau.

Visul pacientului: sa mearga din nou

Insa visul acestui pacient, caruia ii place sa cante, inclusiv la chitara, este "sa mearga din nou".

Specialistii de la clinica il avertizeaza insa ca totul "va depinde de evolutia tratamentului limfedemelor din picioarele sale (acumulare anormala de lichid prin obstructia sistemului limfatic).



In timpul ultimei interventii chirurgicale, stomacul sau a fost redus la jumatate si acest organ a primit o forma orizontala, pentru a-si reduce capacitatea gastrica.

In paralel, o divizie intestinala a fost realizata, pentru ca procesul de absorbtie sa fie selectiv, adica doar o parte din intestin sa absoarba nutrimente.

Doua luni dupa aceasta ultima interventie chirurgicala, pacientul - care ramane conectat la un tub de oxigen - pierduse deja 22 de kilograme, potrivit clinicii mexicane.

Pentru echipa medicala interdisciplinara care il monitorizeaza, Juan Pedro Franco ramane "un pacient complex si cu risc ridicat, pana la disparitia obezitatii sale extreme".

"Incercam sa salvam o viata si vom ramane vigilenti pana cand el va fi in afara oricarui pericol", au subliniat medicii mexicani.

Potrivit studiilor realizate de Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentati si Agricultura (FAO) si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), 58% dintre locuitorii din America latina si din insulele din Marea Caraibilor sunt supraponderali.

Mexic, Bahamas si Chile sunt tarile cu cele mai mari probleme din acest punct de vedere.

In mai 2014, un alt mexican, Manuel Uribe, suferind de obezitate extrema, a murit. In 2007, el fusese inscris in Cartea Recordurilor Guinness la categoria "cel mai greu om din lume", cu o greutate de 597 de kilograme.