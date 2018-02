Cele 36 milioane de naira, echivalentul a 100.000 de dolari, ar fi fost mancate de un sarpe, a spus Philomena Chieshe in timpul unui audit.

Organismul, Comisia de admitere si de inmatriculari a sustinut pentru BBC ca afirmatiile femeii au fost respinse, declansandu-se o procedura disciplinara, potrivit stirileprotv.ro.

Cum era de asteptat, reactia internautilor nu a intarziat sa apara, intr-o postare pe Twitter aratandu-se ca "aceasta este o cantitate nerezonabila de bancnote pentru un singur sarpe".

In egala masura, un cont de Twitter, @NigeriaSnake, a fost facut pentru sarpele cu pricina pe care scrie: "Am inghitit bani toata noaptea. Poate recomanda cineva un loc in care sa ma relaxez cu niste tipe?".