O echipa de oameni de stiinta de la universitatile Dundee, Heriot Watt si Edinburgh din Scotia si de la Institutul Curie din Franta a descoperit ca slabirea sistemului imunitar odata cu imbatranirea reprezinta un motiv important pentru dezvoltarea tumorilor.

Conform concluziilor, in general, sistemul imunitar manifesta un declin mai lent la femei in comparatie cu barbatii, fapt ce a permis analizarea diferentelor de gen in incidenta cancerului. De asemenea, riscul de aparitie a acestui tip de afectiune creste in mod semnificativ odata cu inaintarea in varsta.

Factorii de risc in dezvoltarea cancerului

Predispozitia genetica, stilul de viata si mediul inconjurator reprezinta la randul lor factori de risc in dezvoltarea cancerului.

Cercetatorii au analizat informatii prelevate de la doua milioane de cazuri de cancer ale unor persoane cu varste intre 18 si 70 de ani si au conceput o ecuatie matematica pentru a estima modul in care va creste incidenta cancerului. Modelul lor a functionat mai bine comparativ cu ipoteza mutatiilor multiple, au notat ei.

''Este inca devreme, insa daca se dovedeste ca avem dreptate se poate vorbi despre o cu totul alta modalitate de a trata si preveni cancerul'', a declarat Thea Newman, cadrul didactic in cadrul Universitatii Dundee.

''Aproape orice cercetare importanta din domeniul cancerului se bazeaza pe intelegerea mutatiilor genetice, tintirea lor si, astfel, vindecarea bolii. Nu contrazicem faptul ca mutatiile (genetice) cauzeaza cancer, insa punem sub semnul indoielii afirmatia potrivit careia ele sunt principalele vinovate pentru cresterea rapida a incidentei cancerului odata cu imbatranirea in conditiile in care aceasta din urma determina modificari profunde in organism'', a explicat omul de stiinta.

Mai multe tipuri de cancer au o puternica legatura cu declinul sistemului imunitar

Echipa de cercetatori a testat modelul conceput pe informatii prelevate din baza de date a programului american ''Surveillance, Epidemiology, and End Results'' (Supraveghere, Epidemiologie si Rezultate - SEER) al Institutului National pentru Cancer. Rezultatele au relevat faptul ca mai multe tipuri de cancer au o puternica legatura cu declinul sistemului imunitar, in timp ce alte forme de tumori ar fi declansate de o combinatie dintre slabirea imunitatii si mutatiile multiple, scrie Agerpres

''Credem descoperirile noastre sunt extrem de relevante si demonstreaza nevoia de a aborda cu mai multa seriozitate sistemul imunitar in cadrul studiilor despre cancer'', a subliniat Clare Blackburn, cadrul didactic la Universitatea din Edinburgh.

Studiul ''sugereaza ca, pe langa mutatii, ar trebui sa ne concentram atentia si pe modul in care poate fi intarita functia timusului, intr-un mod controlat'', a adaugat acesta cu referire la un organ cu rol important al sistemului imunitar.