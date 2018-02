Studiu: "Celulele anxietatii", identificate intr-o zona cerebrala in care sunt generate starile de neliniste

Neurologii americani au identificat in creierele soarecilor de laborator ''celulele anxietatii'', ce alcatuiesc zona cerebrala in care iau nastere starile de neliniste, o descoperire ce ar putea contribui la realizarea in viitor a unor tratamente pentru persoanele care sufera de astfel de tulburari, informeaza Xinhua.