Riscul de atac de cord este deosebit de ridicat in special la varstnici, sustin autorii studiului publicat in New England Journal of Medicine (NEJM), citat de AFP. Acest lucru confirma concluziile cercetarilor anterioare care au demonstrat o legatura intre gripa, crizele cardiace si cresterea mortalitatii.

''Aceste rezultate sunt importante deoarece confirma existenta unei legaturi intre gripa si infarctul miocardic si subliniaza importanta vaccinarii'', a declarat Jeff Kwong, cercetator in cadrul Institutului pentru stiinte clinice si sanatate publica din Ontario, Canada.

Studiul a fost realizat in urma analizei a aproape 20.000 de cazuri de gripa la persoane adulte, confirmate de laboratoarele din Ontario intre 2009 si 2014. Dintre acesti pacienti, 332 au fost spitalizati in urma unui atac de cord in termen de un an de la manifestarea infectiei cu virusul gripal, scrie Agerpres.

Riscul cardiac a fost cel mai mare in primele sapte zile de gripa, in special la varstnicii infectati cu un virus gripal de tip B, precum si la persoanele care supravietuisera unui infarct.

Si alti agenti virali responsabili de infectiile respiratorii cresc pericolul aparitiei unei crize cardiace, insa nu intr-o masura la fel de mare ca virusul gripal, se mentioneaza in studiu.