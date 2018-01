Klaus Iohannis si-a argumentat decizia prin faptul ca PSD detine majoritatea parlamentara, precizand ca a analizat atent propunerile fiecarui partid.

"Am ascultat foarte multe opinii legate de viitorul prim-ministru. Astazi am asculat opiniile politicienilor. Sunt foarte multe opinii si foarte multe argumente, multe legate de politica partidelor, de politica interna a Romaniei, de politica externa si de securitate.

Am ascultat si am citit toate aceste opinii si argumente si le-am cantarit pentru ca acum trebuie sa decid.

Aceasta decizie trebuie sa fie conforma cu Constitutia si cu deciziile CCR in materie de desemnare. Argumentul cel mai puternic este artimetica parlamentara. In Parlament, dupa consultari, imi este foarte clar: PSD dispune de majoritate. Atunci, cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta, am decis sa dau PSD insa o sansa si sa desemnez persoana prpusa de PSD.

Acum PSD trebuie sa performeze", a declarat Iohannis.