Presedintele american a solicitat si un test cognitiv, care a demonstrat ca nu sunt probleme cu sanatatea mintala a lui Donald Trump.

Trump este insa aproape obez, astfel ca va trebui sa faca mai multa miscare si sa ia zilnic pastile impotriva caderii parului.

"A fost testat pentru tot felul de posibile afectiuni care afecteaza cunoasterea, inclusiv Alzheimer. A obtinut la teste 30 de puncte din 30 posibile. Cred ca nu exista niciun indiciu ca ar avea probleme cognitive. Este foarte ager, de fiecare data foarte articulat cand vorbeste cu mine, nu l-am auzit niciodata sa se repete.

Toate datele clinice de acum arata ca presedintele este foarte sanatos si va ramane astfel pe durata presedintiei sale. Examinarea medicala a aratat performante cardiace foarte bune. Se bucura de beneficile unei abstinente pe termen lung de la tutun si alcool. Se cheama genetica, are niste gene incredibile, presupun”, a declarat medicul presedintelui Trump, Ronny Jackson din marina americana, potrivit Stirileprotv.ro.

In ceea ce priveste greutatea presedintelui american, Ronny Jackson a declarat: "Cred ca este un obiectiv rezonabil ca intr-un an, aproximativ, sa piarda intre 4,5 si 6,5 kilograme. Am vorbit mult despre dieta si exercitii fizice. E mai entuziasmat de partea cu dieta decat de partea cu exercitiile fizice. Dar trebuie si una, si alta”.