Femela pe nume Red, din rasa Border Collie, se recupereaza dupa ce s-a ratacit in timpul unei ninsori abundente intr-o zona muntoasa din Pembrokeshire si a fost gasita vie, insa slabita.

Proprietara sa, Caitlin Thompson, in varsta de 21 de ani, a marturisit ca s-a simtit ''entuziasmata'' de gasirea animalului sau drag dupa o perioada atat de lunga si a multumit numerosilor voluntari care au ajutat la distribuirea anuntului legat de disparitia lui Red.



''Am fost coplesiti si atat de usurati ca ea era in viata... este uimitor'', a spus ea. ''Am fost entuziasmati si fericiti ca a fost gasita'', a adaugat proprietara.

Thompson, studenta la Universitatea Reading, se intorsese acasa de Craciun si, pe 28 decembrie, a iesit la plimbare impreuna cu Red, in varsta de 13 ani, si cu tatal sau, intr-o zona muntoasa. In jurul dupa-amiezii, la coborarea de pe varful Foel Cwmcerwyn, cei doi au observat ca Red nu se mai afla langa ei. Intreaga familie si-a petrecut ziua cautand-o, iar in acea noapte Thompson a publicat pe Facebook un mesaj cu privire la disparitia animalului si a cerut ajutorul utilizatorilor retelei de socializare, scrie Agerpres.

A doua zi, zeci de prieteni s-au alaturat eforturilor de cautare si salvare si au cercetat zona muntoasa pe jos si cu ajutorul ATV-urilor strigand-o pe Red. Cainele era insa de negasit. ''E batrana si destul de surda, asa ca este posibil sa nu ii fi auzit pe oameni'', a explicat Thompson.

Sambata, proprietara a primit un apel de la un cuplu aflat in vacanta care vazuse unul dintre cele cateva sute de afise lipite in zona si o gasise pe catelusa care zacea pe niste pietre.

Dupa o vizita la medicul veterinar, Red s-a intors la familia ei si ''se ospateaza ca o regina'', dupa cum precizeaza sursa citata.