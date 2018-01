"Pompierii au intervenit la 955 solicitari, dintre care 82 pentru incendii si 3 pentru descarcerare, iar echipajele S.M.U.R.D. au raspuns la 768 solicitari pentru acordarea asistentei medicale de urgenta.

De asemenea, la nivel national, in ultima zi a anului, au fost efectuate 6 misiuni aero-medicale pentru salvarea a 7 persoane care au fost transportate la unitati medicale specializate, in conditii de siguranta.



In ceea ce priveste situatia la frontiere, in ultimele 24 de ore, au trecut prin punctele de trecere a frontierei aproape 74.000 de persoane si 14.711 autovehicule.

In ziua de 31 decembrie 2017, politistii au confiscat articole pirotehnice in valoare de peste 47.634 lei, fiind constatate 191 de infractiuni pentru incalcarea regimului materiilor explozive.

Totodata, 14 persoane au ajuns la spital din cauza unor accidente provocate de folosirea imprudenta a materialelor pirotehnice", se arata intr-un comunicat MAI.

Situatia din Capitala

Totodata, numarul solicitarilor inregistrate pentru stingerea incendiilor a fost de 25"

, a anuntat si ISU Bucuresti-Ilfov.