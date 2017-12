Politia Romana, avertisment de Craciun in versuri, pentru cei care-i deschid usa strainilor

Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca Mos Craciun se poate da drept oricine - instalator, electrician – doar ca sa intre in locuinta si sa „sprijine creduli sa scape de stransura toata, toata”.