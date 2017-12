"Respingem in totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere violenta adusa suveranitatii republicii noastre si un act de razboi care distruge pacea si stabilitatea in peninsula coreeana si in regiune. (...) Statele Unite, complet ingrozite de realizarea noastra istorica de a finaliza forta nucleara a statului, actioneaza din ce in ce mai isteric pentru a impune cele mai dure sanctiuni intalnite vreodata si presiune asupra tarii noastre", a declarat ministerul nord-coreean al Afacerilor Externe, intr-un comunicat difuzat de KCNA, agentia oficiala de presa a Phenianului.

Comunicatul adauga ca, daca Statele Unite doresc sa traiasca in pace, vor trebui "sa abandoneze politica lor ostila fata de RPDC (Republica Populara Democrata Coreeana, numele oficial al tarii - n.red.) si sa invete sa coexiste cu o tara care detine arme nucleare".

Regimul condus de Kim Jong-Un avertizeaza de asemenea ca va continua sa-si consolideze capacitatea nucleara de descurajare si autoaparare, cu scopul de a eradica fundamental amenintarile nucleare ale Statelor Unite, santajul si actiunile ostile, stabilind un echilibru practic de forte cu SUA, releva si Reuters.

Coreea de Nord mai spune ca noua rezolutie a ONU este echivalentul unei blocade economice complete impotriva sa si ca tarile care au votat sanctiunile se vor confrunta cu mania Phenianului.

"Acele tari care au ridicat mana in favoarea rezolutiei sanctiunilor vor fi facute responsabile in totalitate pentru consecintele "rezolutiei" si ne vom asigura pentru totdeauna ca vor plati un pret greu pentru ceea ce au facut", avertizeaza regimul nord-coreean.

ONU, noi sanctiuni pentru Coreea de Nord

"Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite s-a pronuntat cu 15 voturi la zero in favoarea noilor sanctiuni impotriva Coreei de Nord. Lumea doreste pace, nu moarte", a aratat Donald Trump, citat de AFP.

Consiliul de Securitate al ONU a inasprit vineri sanctiunile impotriva Coreii de Nord printr-un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord-coreeni din strainatate.

Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, prezidat in decembrie de Japonia, au adoptat textul vineri in jurul orelor 13.30 (18.30 GMT).

Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.

Rezolutia ii vizeaza in special pe expatriatii nord-coreeni, toti fiind obligati sa se intoarca acasa pana la sfarsitul lui 2019. Proiectul initial prevedea un termen de 12 luni.



Mai multe mii de nord-coreeni lucreaza in strainatate, mai ales in Rusia si China, generand pretioase venituri in valuta pentru tara lor. Potrivit ONU, ei muncesc in "conditii apropiate de sclavie".

Textul inaspreste cu precadere unele dispozitii incluse in rezolutii precedente, in special reducand livrarile de petrol brut si rafinat care provin majoritar din China. Aprovizionarile cu produse petroliere trebuie in consecinta sa scada cu 75%, si nu cu 90%, cum au dorit initial Statele Unite.