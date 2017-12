Halep a confirmat jocul bun din semifinale si s-a impus in fata celei de-a patra jucatoare din lume in doar 61 de minute.

Romanca a inceput foarte bine, cu break, apoi s-a desprins la 2-0, dar a urmat un recul si Pliskova a reusit egalarea, 2-2. Halep a reusit un nou break, a facut 4-2, a castigat iar contra serviciului (5-2) si a incheiat cu un ghem la zero, dupa 28 de minute.

In actul secund, Halep a debutat cu break, dupa doua duble greseli ale cehoaicei, si-a consolidat avantajul, dupa care fiecare jucatoare si-a facut serviciul. Simona Halep a avut un moment de cumpana in ghemul opt, la 4-3, salvand trei mingi de break, iar apoi a incheiat meciul pe serviciul Karolinei Pliskova (6-3).

Simona Halep are 5-1 in meciurile directe cu Pliskova, singura victorie a cehoaicei venind in Fed Cup, victoria de la Hua Hin nefiind luata in calcul.

In semifinale, Halep a invins-o pe britanica Johanna Konta (9 WTA) cu 6-3, 6-3, iar Pliskova a trecut de Jelena Ostapenko (Letonia/locul 7 WTA), castigatoarea editiei din acest an a turneului de la Roland Garros, cu 6-1, 6-4.

In finala mica se vor infrunta Konta si Ostapenko.

Halep va debuta in sezonul competitional 2018 la turneul de la Shenzhen (China), care va debuta pe 31 decembrie si va fi dotat cu premii totale de 626.750 dolari.

Sursa: Agerpres.