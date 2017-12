"Autoritatile judiciare din Saxonia inferioara (nord) ancheteaza fermele suspectate de fraude la vanzarea oualor bio sau de aer liber", a explicat Holger Eichele, purtatorul de cuvant al ministerului, in cadrul unei conferinte de presa.

Ancheta, care vizeaza conform presei germane 200 de ferme, din care trei sferturi se afla in Saxonia inferioara, "a inceput in 2011 si se va incheia in curand", a precizat Eichele.

Crescatorii nu au respectat mai ales limita fixata pentru numarul de pui pe metru patrat si normele privind cresterea in aer liber sau in custi.

"Daca acuzatiile se vor verifica, ar fi vorba de o frauda de amploare", a subliniat purtatorul de cuvant. Ancheta ar putea duce la urmarire penala pentru frauda organizata, pasibila de 10 ani de inchisoare, a subliniat acesta, scrie MEDIAFAX.

In asteptarea rezultatelor anchetei, ministerul Agriculturii nu prevede sporirea masurilor legislative cu privire la oua in viitorul apropiat, pasand responsabilitatea in tabara autoritatilor inzestrate cu inspectiile ce depind de statele regionale.

Trebuie ca regulile existente "sa fie supravegheate de controlorii regionali, nu de la birou, ci mergand la fata locului, la ferme, verificand ceea ce scrie in registre si comparand cu ce vad in realitate", a concluzionat acesta.

Germania a fost deja zguduita in ultimele saptamani, la fel ca si alte state europene, de scandalul carnii de cal nedeclarate, utilizata in locul celei de vita in alimentele preparate.