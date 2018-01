In acest articol voi incerca ceva nou. Voi lua descrierea pe care BMW o ofera pe site-ul lor oficial pentru aceasta masina si va voi prezenta apoi opinia mea dupa experienta avuta cu X5. Sunteti curios de ce va iesi? Si eu.

Sa vedem acum daca ce spune BMW este adevarat.

”Aflat la a treia generatie, BMW X5 depaseste inca o data toate asteptarile – ca Sports Activity Vehicle (SAV) ce ofera lux remarcabil in toate domeniile unde exista cerinte inalte. Acest lucru este garantat de numeroase tehnologii inteligente care sporesc eficienta, dinamica de condus, confortul si versatilitatea pana la un nivel cu totul nou – atat on-road, cat si off-road.”

Din start trebuie sa va marturisesc un lucru: mie mi-au placut intotdeauna masinile cu constitutie solida, asadar acest X5 a fost oarecum motivul pentru care am avut 4 zile de relaxare, liniste si pace. Sunt tipul de om care nu abuzeaza de masina pe care o are pe mana si imi place viteza doar pe autostrada, insa...

Am ajuns cu acest X5 din Bucuresti in Suceava cu o singura oprire si eram odihnit, gata sa mai fac inca 400 de km fara vreo problema. Asadar, aceasta masina stie cum sa aiba grija de soferul ei si-ti ofera tie posibilitatea ca atunci cand iti dorest o aventura la volan sa te poti manifesta fara grija ca vei fi solicitat la maximum.

Aici am stabilit, da? BMW are dreptate. X5 e o masina care denota luxul, chiar daca ar mai putea primi cateva imbunatatiri. Sincer, daca ti-o cumperi cu toate optiunile pe ea n-ar trebui sa iti mai lipseasca ceva.





”Dinamica BMW X5 iti garanteaza placere de a conduce in fiecare calatorie – cu fiecare manevra de condus, la orice viteza de rulare. Sistemele de asistare a conducatorului auto asigura aderenta incredibila in viraje stranse, atat in zone montane, cat si la viteze mari. In acelasi timp, BMW X5 este eficient, are aerodinamica inovatoare, motoare economice si numeroase masuri EfficientDynamics.”

Hmmm, discutabil. Depinde clar de ce varianta de motorizare alegi, insa contrar a ceea ce cred cei care sunt doar pareristi, X5 nu consuma aberant de mult. Totul tine de cum conduci tu si daca alegi sa faci 400 de km cu modul SPORT sau ECO PRO.

Cert e ca X5 nu va iesi niciodata din cuvantul proprietarului.

”Transmisia Steptronic cu 8 trepte impune standarde noi in ceea ce priveste performanta dinamica si eficienta, si constituie un element cheie al strategiei BMW EfficientDynamics. Gradatia fina dintre trepte permite eliberare optima a puterii – de la viteze mici pana la viteze mari. Acest lucru rezulta in consum mic de combustibil, in timp ce tu te poti bucura chiar mai mult de caracterul sportiv si de performanta dinamica a automobilului. La viteze mari, in special, treptele de viteza suplimentare reduc turatiile motorului si prin urmare consumul de combustibil si zgomotul produs de motor sunt mici. Ambreiajul convertor contribuie de asemenea la acest lucru – chiar si in modul manual de schimbare a treptelor de viteza. Datorita intervalelor de turatii scurte ale motorului, precum si reglarii precise a transmisiei, confortul la schimbarea treptelor de viteza creste, iar zgomotului de fond scade in mod semnificativ.”

Da. Este asa cum zic ei. X5 schimba atat de usor vitezele, iar cutia lucreaza atat de armonios, incat ai impresia ca plutesti la volanul acestei masini. Singura problema pe care am observat-o este ca de la trecere din P in D exista o foarte subtila smucire. Nu stiu cui i se datoreaza, dar e foarte ciudat.

”Sistemul inteligent de tractiune integrala BMW xDrive se adapteaza perfect chiar si celor mai dificile suprafete de rulare si asigura tractiune exceptionala in orice moment. Cu xDrive si Controlul dinamic al stabilitatii (DSC – Dynamic Stability Control), automobilul tau BMW ramane sigur si stabil. Sistemul xDrive este controlat prin intermediul senzorului DSC si distribuie puterea in mod flexibil intre cele doua punti, pentru a preveni subvirarea sau supravirarea pe carosabil – adica asigura aderenta maxima. Mai mult de atat, asigura acceleratie rapida si sigura chiar si pe portiuni alunecoase ori abrupte. In situatii critice de condus, sistemul DSC nu trebuie sa intervina prea mult. BMW xDrive imbina toate avantajele unui sistem de tractiune integrala – tractiune, stabilitate directionala si siguranta la condus – cu agilitatea caracteristica BMW.”

Sa ai xDrive pe un SAV BMW este o chestiune de necesitate, nu de moft. Masina asta nu poate fi folosita la maximul ei potential, daca tu nu vrei sa ii cumperi si 4x4. Diferenta dintre 4x4 si 2x4 o observi cel mai usor pe zapada cand scoti controlul tractiunii. Se observa instant cum masina iti arunca tie haturile si iti spune sa te descurci, daca-ti plac nebuniile. E amuzant si fain intr-un loc izolat, dar cred c-ar fi de speriat si, in cazuri mai grave, tragic pe autrostrada.

”Spatiu din belsug si spatiu pentru incarcat: transportul obiectelor grele sau voluminoase nu este o problema pentru BMW X5 – datorita unei game extinse de solutii de eficientizare a spatiului.

BMW X5 este versatil atat in interior, cat si la exterior. Un exemplu este hayonul din doua parti. Partea de sus a acestuia se rabateaza si permite ca obiectele mici si usoare sa fie depozitate si apoi scoase in mod confortabil. Partea de jos a hayonului formeaza o platforma ampla de incarcare, impreuna cu podeaua portbagajului.

Carligul de remorcare poate sustine o greutate intre 2,7 si 3,5 tone (in functie de motorul cu care este echipat automobilul) si ofera in acelasi timp un grad ridicat de siguranta. Sistemul de control al stabilitatii pentru remorca recunoaste miscarile periculoase de balansare ale remorcii si activeaza franele vehiculului remorcat, pentru a-i reda acestuia stabilitatea.

Versatilitatea este la fel de evidenta si in interior. Scaunele din spate pot fi rabatate in raport 40:20:40 si garanteaza astfel ca spatiul disponibil poate fi maximizat atat pentru pasageri, cat si pentru bagaje. Obiectele mici pot fi asezate cu ajutorul pachetul optional de depozitare, care include un compartiment pentru ochelari, protectii pentru buzunarele portierelor fata si spate, precum si carlige, plase sau sine cu inele de prindere in portbagaj.”

Atat la acest capitol!

Pe data viitoare!