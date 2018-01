BMW si Microsoft au pregatit o experienta high-tech spectaculoasa pentru campania de lansare BMW X2. Printr-o aplicatie de realitate augmentata, cei doi parteneri imbina realitatea fizica si continutul digital intr-o prezentare disponibila exclusiv pe Microsoft HoloLens. Acesta este unul din proiectele high-tech pe care BMW le-a pregatit pentru lansarea noului model si care sublinieaza pozitionarea noului model pentru un public tanar, dinamic, deschis noilor tehnologii. Un alt exemplu in acest sens este o alta premiera in industrie – comunicarea prin intermediul filterlor Snapchat (Snapchat lenses), o alta aplicatie augmented reality care permite pozitionarea modelului BMW X2 in pozele realizate de utilizatori.

BMW X2 Holo Experience si Microsoft HoloLens transpun utilizatorii in universul BMW X2, unde pot cunoaste noul model intr-un mod interactiv. Solutia care foloseste ochelari realitate augmentata, cu o tehnologie similara sistemului Head-Up Display folosit si pe BMW X2, proiecteaza imagini virtuale, holograme, in spatiul real. Astfel, noul BMW X2 poate fi vizualizat in detaliu in mai multe versiuni de culoare, cu mai multe tipuri de jante. Utilizatorii pot explora interiorul si descoperii detalii despre designul noului model. BMW X2 Holo Experience reia elementele campaniei de lansare a noului model din mediile clasice pentru a asigura o valoare de recunoastere ridicata.

"X2 va atrage un public-tinta relativ nou, tanar si pasionat de digital, care cauta si experiente unice si contemporane din comunicatii", spune Uwe Dreher, director de comunicare de brand BMW. "Holo Experience ofera efectul tehnic dorit, care speram ca va maximiza atractia noastra fata de acest public-tinta intr-un mod distractiv, prin folosirea tehnologiilor inovatoare."

"Realitatea augmentata permite companiilor sa faca urmatorul pas in procesul de digitalizare", explica Michael Zawrel, product manager executiv pentru realitate mixta & HoloLens Germania. "BMW X2 Holo Experience demonstreaza modul in care companiile isi pot aduce produsele la viata prin combinarea lumii fizice si a celei digitale intr-un mod cu totul nou."

Prezentare in Romania – premiera absoluta in regiune

In premiera absoluta in regiune, BMW X2 Holo Experience, bazat pe Microsoft HoloLens, va fi disponibil la nivel national la dealerii BMW selectati in perioada 20 ianuarie – 4 februarie. Pana acum proiectul a mai fost prezentat in cateva tari din Europa de Vest, la o serie de dealeri si in locatii speciale din Elvetia, Germania, Italia si Olanda.

„Ne mandrim cu aceasta premiera in prezentarea noului BMW X2. Aceasta arata angajamentul nostru in a explora noi solutii de interactiune cu clientii si completeaza eforturile noastre in comunicarea din showroom. Aici, cu Virtual Product Presentation oferim un car configurator complet, cu solutii de vizualizare complete. Este o invitatie pentru a decoperi universul BMW intr-un mod spectaculos”, explica Wolfgang Schulz, director general BMW Group Romania.

Comunicare unica pentru noul BMW X2 cu solusii de realitate augmentata – de la Microsoft HoloLens la Snapchat Augmented Trial.

BMW X2 Holo Experience se incadreaza perfect in campania de lansare pentru noul BMW X2, care va insoti cel mai nou si mai extrovertit membru al familiei X de la inceputul comunicarii, la sfarsitul lunii octombrie 2017, pana la lansarea sa pe piata, pe 1 martie 2018.

O alta coordonata inedita a campaniei a fost integrarea comunicaraii prin Snapchat. Acesta va marca o alta premiera absoluta pentru industria auto prin utilizarea solutiei de realitate augmentata Snapchat Augmented Trial. Astfel, utilzatorii au posibilitatea de a plasa noul model in fotografiile sau filmele realizate cu ajutorul Snapchat printr-un filtru special (Snapchat Lens). Acesta poate fi activat prin scanarea QR codului special dedicat.

"Snapchat este tanar si modern - care se potriveste perfect BMW si BMW X2. Imbunatatim experienta digitala a utilizatorilor Snapchat prin continutul pe care il gasesc atragator, cu o valoare ridicata a recunoasterii. Am vrut sa ne inseram intr-un mod organic in mediul Snapchat si in lumea utilizatorilor sai. Acesta este cel mai semnificativ mod de a ne adresa fanilor intr-un stil care se potriveste canalului si grupului-tinta", explica Jörg Poggenpohl, director Digital Marketing BMW.

Virtual Product Presentation – car configurator complet la dealerii BMW Group din Romania

Inainte de lansarea in showroom, clientii pot configura in detaliu noul BMW X2, alaturi de orice model al marcii, prin Virtual Product Presentation.

Aceasta este cea mai complexa solutie de tip car configurator pentru marcile BMW, BMW i, BMW M si MINI. Aplicatia, disponibila deja la toti dealerii din reteaua BMW Group Romania, afiseaza toate detaliile masinii, in functie de configuratia dorita de client.

Se pot vizualiza astfel in detaliu modificarile pe care le aduc selectarea de diverse echipamente optionale – de la pachete precum M Sport, pana la tehnologii precum head-up display sau sistemul de navigatie si chiar cheia automobilului. Suplimentar, este posibila o perspectiva completa 360 de grade la exterior si interior in mai multe scenarii – pe timp de zi sau noapte, cu usi, portbagaj sau trapa deschise sau cotiera si torpedoul deschise si bancheta spate rabatata.

Visual Product Presentation este astfel o solutie completa de reprezentare a automobilelor BMW Group in orice configuratie dorita, permitand astfel o prezentare perfecta a universului de modele si optiuni.